Cotação de Zaidu sobe em flecha no FC Porto

O golo e, principalmente, a exibição diante do Marselha para a Liga dos Campeões fizeram aumentar a cotação do lateral Zaidu, do FC Porto, apurou o CM.









“Aos 23 anos parece ter um futuro brilhante. Podemos apostar que o desempenho não passou despercebido a algumas das unidades de recrutamento de clubes mais prestigiadas do Velho Continente”, escreveu a prestigiada revista francesa ‘France Football’. O jogador nigeriano chegou para ocupar o lugar de Alex Telles e, depois de uma desconfiança inicial, parece ter conquistado o lado esquerdo da defesa portista com brilhantismo e qualidade.

Segundo a última avaliação do Tranfermarkt, Zaidu está avaliado em quatro milhões de euros. Valor substancialmente inferior à realidade atual de um jogador que tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. “Zaidu está a mostrar aquilo que eu queria”, disse Sérgio Conceição após o jogo em França.