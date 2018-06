Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cotação de Ziyech sobe em flecha e complica interesse do Benfica

Encarnados seguem há muito o internacional marroquino. Avaliado em 20 milhões, o jogador é cobiçado em Inglaterra e Itália.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 03:26

As boas exibições do marroquino Hakim Ziyech nos jogos de preparação para o Mundial estão a entusiasmar os responsáveis do Benfica, mas não só. Clubes ingleses e italianos já perguntaram pelo jogador do Ajax, o que pode inflacionar ainda mais o seu passe.



O médio de 25 anos é há muito seguido pelos responsáveis encarnados, tal como o CM já tinha avançado na sua edição de dia 1 de junho. O Benfica também está na expectativa pela resolução dos dossiês Gelson Martins e Bruno Fernandes para avançar ou não para a contratação do atleta.



Ziyech é titular absoluto no meio-campo de Marrocos e um bom Mundial pode aumentar ainda mais o passe do jogador. A sua cláusula ronda os 20 milhões de euros, contudo o emblema de Amesterdão aceita negociar por um valor inferior. O clube da Luz pretende fechar a transferência do jogador antes da competição, devido ao interesse de clubes como Liverpool, Roma, Lyon e Borussia de Dortmund.



Marrocos defronta Portugal na fase de grupos do Mundial, em Moscovo, no dia 20 deste mês. Uma boa oportunidade para mais uma observação do internacional marroquino pelos responsáveis encarnados.

O jogador tem dupla nacionalidade. Foi internacional pela Holanda até aos sub-21, mas optou depois por representar a seleção principal de Marrocos. Forte nas bolas paradas, Ziyech somou 9 golos e 18 assistências na última época pelo Ajax, na Liga holandesa.