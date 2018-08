Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Courtois fala em "sonho de criança" após assinar pelo Real Madrid

Presidente do clube, Florentino Pérez, qualificou Courtois "como um dos melhores guarda-redes do mundo, ou mesmo o melhor".

O guarda-redes internacional belga Thibaut Courtois disse esta quinta-feira estar a cumprir "um sonho" com a chegada ao Real Madrid, clube da Liga espanhola de futebol em que sempre desejou jogar.



"Cumpro um sonho ao estar no Real Madrid. Não podem imaginar o quanto estou feliz. Só os que me conhecem sabem o que trabalhei para chegar até aqui e a responsabilidade e orgulho que tenho em estar no melhor do clube do mundo", começou por dizer o belga na apresentação.



Na quarta-feira, o Real Madrid, agora treinado pelo ex-selecionador espanhol e treinador do FC Porto Julen Lopetegui, anunciou a chegada de Courtois, proveniente do Chelsea, e que assinou por seis épocas.



"Desde hoje, vou colocar aqui toda a ambição que tinha desde criança, quando pensava que no podia acontecer [se jogasse no Real Madrid]", acrescentou o guarda-redes belga na apresentação à imprensa, na tribuna de honra do Estádio Santiago Bernabéu.



Antes de chegar ao Real Madrid, Courtois, de 26 anos, defendeu as balizas de Genk, no qual chegou a sénior depois de cumprir a sua formação, Atlético de Madrid e Chelsea.



Do lado dos 'merengues', o presidente do clube, Florentino Pérez, qualificou Courtois "como um dos melhores guarda-redes do mundo, ou mesmo o melhor".



"No Real Madrid têm lugar os melhores jogadores do mundo, de Espanha, e da formação, o que tem sido a nossa identidade", assinalou Pérez, lembrando os três títulos consecutivos na Liga dos Campeões.



O clube, que terá gasto 35 milhões de euros por Courtois, viu sair esta época aquele que foi, provavelmente, o seu maior símbolo dos últimos anos, o português Cristiano Ronaldo.



O internacional luso, que se encontrava em Madrid há nove épocas, período em que conquistou quatro Ligas dos Campeões, duas Ligas espanholas e duas Taças do Rei, assinou pelos italianos da Juventus, a troco de 100 milhões de euros, mais 12 referentes ao mecanismo de solidariedade da FIFA.