Covid-19 ataca plantel do Benfica e tira mais dois jogadores a Jesus

Seferovic e João Ferreira são os mais recentes casos de infeção por Covid-19 no plantel do Benfica, engrossando assim a extensa lista desde que a pandemia começou. O avançado e o defesa juntam-se a Pizzi, Jardel e Gonçalo Ramos, que também estão de quarentena.Alerta máximo no Seixal, com Jorge Jesus a perder mais dois jogadores para o jogo desta terça-feira com o Portimonense, com o Santa Clara, no dia 3 de janeiro, e, muito provavelmente, para o duelo com o Tondela (07/01). O Benfica não comenta estes sucessivos casos de infeção no plantel. Contudo, sabe o, o clube entende que esses casos positivos têm surgido fora das suas instalações, ou seja, nas relações pessoais dos jogadores.Este problema está a preocupar Jorge Jesus, que não pode contar com jogadores importantes. Pizzi é o caso mais visível, mas as infeções de Gonçalo Ramos e Seferovic devem levar o técnico a chamar o argentino Ferreyra (como opção ao titular Darwin).Além do quinteto afetado, também Tiago Pinto (diretor para o futebol) e o assessor de comunicação, Nuno Farinha, estão infetados. David Tavares, Svilar, Weigl, Darwin e Taarabt também já testaram positivo.O delegado regional de Saúde está a acompanhar a situação, mas descarta, para já, qualquer surto que poderia levar ao isolamento total da equipa encarnada, sabe o"Têm dado notas negativas ao Benfica, mas não me interessam comparações. O que posso dizer é que queremos jogar melhor do que temos jogado nestas últimas jornadas. Estamos em segundo, só há um clube à nossa frente, e temos muito tempo para poder voltar ao futebol que eu acredito que o Benfica vai praticar. Nota artística vamos ter mais nuns jogos e menos noutros. Agora a nota artística não é importante, porque não temos adeptos", disse Jesus na antevisão do jogo de hoje, em casa, com o Portimonense. "A motivação está sempre no máximo, independentemente da competição. O campeonato é o nosso principal objetivo, é também o dos nossos rivais. Esta vitória é importantíssima para continuarmos colados ao primeiro classificado. Não há outra forma de pensar. Vimos de uma derrota numa competição diferente, que nos custou muito", concluiu. O técnico desvalorizou ainda as notícias sobre reforços e elogiou o alemão Weigl: "Tem evoluído, está a melhorar e disse-lhe que foi o melhor em campo frente ao FC Porto".