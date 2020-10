José Fonte testou esta terça-feira positivo à Covid-19 e foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional, sendo substituído por Domingos Duarte, defesa do Granada. A equipa das quinas prepara o particular com a Espanha, que se joga hoje, às 19h45, no Estádio José Alvalade.









“Para mim, não há preocupação. O comunicado da FPF esclarece bem o assunto. Não tenho conhecimentos para poder falar de questões de saúde, o meu curso é de engenharia e não medicina, mas cumprimos todos os protocolos. O que acontece é que o José Fonte já saiu do estágio, todos os outros jogadores testaram negativo e estão em condições de ir a jogo”, afirmou ontem Fernando Santos. Sobre o jogo, o selecionador admite que espera a mesma intensidade por parte dos espanhóis: “É um duelo ibérico, a qualidade das duas equipas é fortíssima. É certo que não serão as mesmas de 2018, mas o ADN de cada equipa não se alterou muito”. Ainda assim, Fernando Santos já tinha prometido poupanças e deve deixar Cristiano Ronaldo no banco, que só fez um treino (esta terça-feira).

O encontro desta noite marca o regresso do público aos estádios em Portugal, com 2500 pessoas nas bancadas de Alvalade. “Desejo que o público perceba que é fundamental e se comporte de maneira a que todos os jogos possam ter adeptos”, lembrou o selecionador.

Luís Enrique

elogia lusos



“Portugal é uma equipa poderosa, com uma mistura muito interessante de jogadores jovens e experientes, independentemente de Ronaldo jogar ou não”, disse Luís Enrique, selecionador espanhol.





“qualidades diferentes”



“Tenho qualidades diferentes de alguns médios. Tenho estado a evoluir bem desde o período em que não estive muito bem. Tenho percorrido bons momentos e isso tem sido bom para mim”, afirmou ontem Renato Sanches, na antevisão ao jogo de Portugal com a Espanha. “Apesar de ser um amigável, é importante, queremos representar Portugal da melhor maneira e ganhar o jogo”, frisou o médio, de 23 anos, do Lille.