Vários clubes da Liga portuguesa de futebol estão a sentir de forma bem vincada os efeitos da pandemia e do agravamento de casos positivos de Covid-19. Esta segunda-feira mesmo, o Famalicão fez saber da existência de um surto que atingiu o grupo de trabalho e que envolve nove profissionais, entre jogadores, equipa técnica e staff. O emblema minhoto não informou quem são os jogadores que testaram positivo, nem tão-pouco o número de atletas afetados. Segundo o site ‘Mais Futebol’, o treinador Rui Pedro Silva é um dos elementos que estão infetados. Todos estão assintomáticos. O Famalicão joga esta quarta-feira com o Belenenses SAD, às 17h00.





O Marítimo é outro dos clubes fortemente afetados. Pelágio, Beltrane, Fábio China e Rúben Macedo testaram positivo, o que fez subir para seis o número de casos no plantel. O quarteto junta-se a Edgar Costa e Diogo Mendes (ambos igualmente infetados com o coronavírus) na lista de indisponíveis para o jogo de hoje (19h00), no Funchal, frente ao Vizela. Os madeirenses tentaram adiar este encontro (o técnico Vasco Seabra tem 15 jogadores disponíveis), mas os vizelenses recusaram a pretensão.



pormenores

Vukotik (Boavista) positivo



Ilija Vukotic (Boavista) é mais um jogador que testou positivo à Covid-19. O médio internacional montenegrino é baixa confirmada para o jogo de quarta-feira, no qual os axadrezados visitam o terreno do V. Guimarães. O jogo tem início às 19h00.





Outros casos



Grimaldo (Benfica), Ugarte (Sporting), Ricardo Horta e Chiquinho (ambos do Sp. Braga) são outros casos de jogadores de equipas do principal escalão que acusaram positivo à Covid-19 nas últimas horas. Novos testes poderão revelar mais casos nas próximas horas.