Cozinheira falida leiloa online lugar VIP no estádio do Sporting

"Leão VIP" em seu nome é válido até 2023. Valor de licitação já ultrapassa os 900 euros.

20:47

Em outubro de 2014, D. Costa, divorciada, na altura com 53 anos e a auferir um salário de 485 euros mensais como cozinheira num restaurante, apresentou-se à insolvência. Com uma dívida de 183 mil euros, há muito que tinha deixado de cumprir as suas obrigações creditícias.

D. Costa invocou que a sua situação financeira se prendia, "essencialmente, com a dissolução do seu casamento em Abril de 2011, e com o facto de na pendência do seu património, para melhorar o nível de conforto da sua vida, ter contraído diversos empréstimos que, atualmente, em virtude de várias vicissitudes ocorridas na sua vida pessoa e familiar, deixou de ter meios financeiros para cumprir com as obrigações a que estava adstrita", lê-se no relatório do administrador judicial, a que o Negócios teve acesso.



Por causa disso, surge agora em leilão um lugar "Leão VIP" no estádio José Alvalade, válido até 2023, em seu nome. O leilão eletrónico termina às 18 horas de 9 de junho e a base de licitação de um euro já foi largamente ultrapassada: valor já chega aos 950 euros.