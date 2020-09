CR7 100 limites: Capitão da Seleção mais perto do recorde do iraniano Ali Daei

Cristiano Ronaldo bateu mais um recorde, na Friends Arena, nos arrabaldes de Estocolmo, na noite de terça-feira. O guarda-redes da Suécia, Olsen, ainda deve estar a esta hora a tentar perceber a trajetória do míssil disparado com o pé direito pelo capitão da equipa das quinas e que se traduziu no seu centésimo golo ao serviço da seleção desta nação valente e imortal.

Na Arena dos Amigos, onde, em 2013, fez três golos que enviaram Portugal para o Mundial de má memória, no Brasil, CR7 sorriu a sério de felicidade, reconhecendo, por isso, ter assinado “dois golaços”. Fica, agora, a oito tentos do recordista ao serviço das seleções, o iraniano Ali Daei. Chegar aos 109 golos, “não é uma obsessão”, diz o avançado da Juventus. Porquê? Porque “os recordes aparecem de uma maneira natural”.

Cristiano Ronaldo estreou-se a marcar pela Seleção a 12 de junho de 2004, frente à Grécia, no Europeu. Dez anos e 14 dias depois fazia o 50º golo pela equipa de todos nós e, agora, a 8 de setembro de 2020, cerca de 16 anos depois, chega ao 101º tento. “Passo a passo”, como o craque diz, ultrapassa metas, sem limites.