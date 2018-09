Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CR7 à conquista de feito inédito

Ronaldo tem em Luka Modric o grande rival para a conquista do sexto troféu de melhor do Mundo.

Por Secundino Cunha | 09:59

Cristiano Ronaldo pode tornar-se esta segunda-feira no primeiro jogador a vencer seis vezes o troféu de melhor do Mundo para a FIFA. Mas se, desta vez, não tem de enfrentar o eterno rival Messi, conta com a sombra do croata Modric, o vencedor do prémio que distinguiu o melhor da UEFA. No trio finalista encontra-se também o egípcio do Liverpool, Salah.



Mas poderá ser eleito melhor do Mundo um jogador que não tenha sido considerado o melhor da Europa? A resposta é: sim, pode. Porquê? Porque quem vota para um prémio não vota para o outro.



No prémio de melhor da Europa, os votantes são, no essencial, jornalistas desportivos; no caso do 'The Best FIFA Football Awards' a questão é mais complexa, uma vez que quatro grupos de votantes têm cada um peso de 25 por cento na nota, ou seja: selecionadores nacionais, capitães das seleções, um jornalista de cada federação e a votação popular no site da FIFA.



A verdade é que, em caso de vitória de Ronaldo, não será fácil explicar que Modric venceu o prémio da UEFA pela sua brilhante participação no Campeonato do Mundo e que Cristiano é o melhor do Mundo pela notável performance na Champions. É por isso que a maioria dos especialistas considera que, apesar da teórica vantagem de CR7, o prémio, este ano, pode ir parar às mãos de Modric.



CR7 ainda não sabe se vai a Londres

Ao que o CM apurou, os assessores do craque estão divididos quanto à sua presença em Londres em caso de derrota (tal como aconteceu no prémio atribuído pela UEFA). Só hoje CR7 deve tomar uma decisão. O português defronta pelas 19h45 o Frosinone em mais uma jornada do campeonato italiano. No último encontro, com o Sassuolo, o melhor do Mundo fez os primeiros golos pelo emblema bianconeri (2). Depois, a meio da semana, foi expulso para a Champions no terreno do Valência.