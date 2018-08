Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CR7 é quem mais fatura na Europa com Instagram

Cristiano Ronaldo ganha, em média, 642 mil euros por cada publicação associada a marcas publicitárias.

Por Duarte Faria | 01:30

O Instagram é a rede social em maior crescimento na atualidade e tornou-se num novo modelo de negócio para muitos utilizadores, principalmente as figuras públicas.



Cristiano Ronaldo é a celebridade que mais fatura na Europa, de acordo com uma análise da Hopper HQ, uma empresa especializada em redes sociais: recebe das marcas cerca de 642 mil euros por cada publicação feita nesta rede social. A nível global, o craque português aparece em terceiro lugar, atrás da socialite norte-americana Kylie Jenner (856 mil euros) e da cantora Selena Gomez (685 mil).



A faturação por cada post não é, no entanto, linear ao número de fãs. Nesse campo, Selena Gomez lidera a lista, com 138 mil seguidores, seguida de Ronaldo (133 mil) e só depois aparece Kylie Jenner (110 mil). CR7 é o único europeu no top 10 em ambos os campos de análise.



Entre as personalidades que mais faturam em publicidade com o Instagram aparecem ainda a socialite Kim Kardashian, a cantora Beyonce, o ator Dwayne Johnson, o cantor Justin Bieber, Neymar e Messi, jogadores do Brasil e Argentina, e a socialite Kendall Jenner.



O segundo europeu está em 12º lugar: é David Beckham. O antigo capitão da seleção inglesa tem 47 milhões de seguidores e lucra 257 mil euros por post.