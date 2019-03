Treinador do FC Porto prefere deitar água na fervura do encontro e aponta as contas mais para o final da Liga. Treinador elogia dinâmica do Benfica.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

Jogo do título? Talvez não. Sérgio Conceição preferiu colocar alguma água na fervura de um clássico que vê como importante, mas não decisivo, principalmente quando restarão por disputar outras 10 jornadas no campeonato.

"Ficam a faltar 30 pontos. Ganhar ao Benfica para depois perder com o Feirense não vale de nada. Esta é uma prova de regularidade e eu estou convicto de que vamos estar felizes em maio", referiu, ao final da manhã de ontem, ainda antes da renovação de contrato até 2021 (mais na na pág. 5). "Tudo o que se fez até ao jogo será esquecido no apito inicial. Todos estão preparados e motivados", disse, questionado sobre o momento do adversário que, por sinal, adivinha como vai jogar.

"Quer que diga os nomes? Não deverá ser muito diferente do que tem sido. Odysseas na baliza, setor defensivo com André Almeida, Rúben e Ferro ou Jardel [Conceição ainda não sabia que o brasileiro é baixa confirmada] e Grimaldo. Samaris e Gabriel, Rafa e Pizzi, um com movimentos mais por dentro e outro a vir buscar o jogo, Félix e Seferovic. Pode haver uma mudança, estou com esse feeling, mas passa por aqui, pelo menos a 90%", atirou, elogiando a "dinâmica" benfiquista, alicerçada em vitórias.

Apesar da relevância destes confrontos diretos - "valem seis pontos, os que se vencem e os que o rival deixa de vencer", sublinhou, como habitual, o treinador -, Conceição entende que ninguém vai estar com excessivas cautelas. "Por aquilo que vejo do Benfica e pelo que é a minha equipa, não há qualquer tipo de calculismo: as equipas vão jogar para ganhar", frisou, negando que seja um embate da juventude encarnada contra a experiência dos dragões: "Os profissionais, a partir do momento em que jogam nas equipas, têm a mesma responsabilidade. Não olho para as idades. Se jogam, têm qualidade para o fazer".



Teste a Marega pouco normal

"Os controlos coletivos são normais. Quando são individuais, já não acho tão normal. Como somos inovadores, as pessoas podem ficar pasmadas com certo tipo de recuperações", referiu Conceição, sobre os testes antidoping feitos a Marega, análises que se estenderam a Jonas, do Benfica.