Crianças de Viseu têm aulas de russo

Evolução e gosto pela língua destacado pela comunidade.

Por Tiago Virgílio Pereira | 10:51

A ideia surgiu através do projeto Viseu Educa, da autarquia de Viseu e, durante o ano letivo que agora findou, 28 alunos do 3º e 4º ano do Agrupamento de Escolas de Mundão aprenderam a falar e a escrever russo.



"Ao início a aprendizagem foi difícil, mas com entusiasmo e vontade dá gosto ver a grande evolução de todos que olham para um objeto, dizem em português e depois querem saber como se diz em russo", explicou a professora Olga Ponomareva.



Ontem, as crianças vestiram as cores da seleção nacional, que disputa o Campeonato do Mundo, na Rússia. Cantaram o hino, pronunciaram algumas palavras que apreenderam ao longo do ano, desejaram sorte a Cristiano Ronaldo e companhia no jogo de hoje frente ao Uruguai.



Satisfeito com os resultados obtidos, pelos alunos, está o subdiretor António José.



"Eles adoram e é uma mais-valia para a escola. Aconselho a aprendizagem de um língua estrangeira - fora inglês e francês - pois temos de estar abertos para o mundo", disse.



"Um dos motivos deste projeto passa por aumentar a diversificação da oferta formativa e dar a conhecer uma outra língua estrangeira. Começámos pelo mandarim, agora o russo e não vamos parar por aqui", garantiu Cristina Brasete, vereadora da educação.



O conhecimento destas línguas poderá abrir novas perspectivas no mercado de trabalho.