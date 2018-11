Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jesus quer plantel para ganhar tudo no Benfica

Técnico põe como condição para regressar uma equipa que lhe permita ser campeão e ganhar a Liga Europa.

12:58

O Benfica está a negociar os termos do regresso de Jorge Jesus à Luz, sendo que, ao que o CM apurou, o técnico põe váiras condições para substituir Rui Vitória.



Além da necessidade de se desvincular do Al Hilal e de faltar ainda definir a duração do contrato e do salário, Jorge Jesus quer também garantir um plantel para que o Benfica possa ser campeão e ganhar a Liga Europa.



A negociação do treinador com o Benfica só avançará formalmente depois de Rui Vitória rescindir. De acordo com fontes próximas do processo consultadas pelo CM, o jogo na Luz frente ao Feirense terá a dupla Luisão e Bruno Lage a orientar a equipa. Acompanhe em permanência o momento vivido pelo Benfica na CMTV.