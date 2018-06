Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Queixa anónima diz que Bruno pagou a sócios para votarem contra destituição

Denúncia abrange, igualmente, todos os elementos do Conselho Diretivo.

Deu entrada na Procuradoria Geral da República, através do DCIAP, uma denúncia anónima contra Bruno de Carvalho.



A notícia, avançada pelo jornal A Bola, garante que a denúncia diz respeito ao alegado pagamento de quotas em atraso a sócios para que estes votassem a favor da sua continuidade na Assembleia Geral, que se deverá realizar no próximo sábado, no Altice Arena.



Segundo a publicação, esta queixa abrange todos os elementos do Conselho Diretivo e poderá dizer respeito a milhares de euros.



A denúncia está a ser, agora, investigada pelas autoridades.