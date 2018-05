Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristian Lema mais perto da Luz

Defesa-central de 28 anos disse não à renovação pelo Belgrano e prefere continuar carreira na Europa.

Por António M. Pereira | 08:37

Cristian Lema não vai renovar com o Belgrano e o caminho está agora mais livre para poder ingressar no Benfica. O defesa-central argentino de 28 anos e 1,90 metros é seguido há muito pelos encarnados e, segundo a imprensa argentina, terá em mãos uma proposta salarial do emblema português na ordem dos 1,5 milhões de euros por ano, num contrato que, a avançar, será válido por três épocas.



O interesse do Belgrano em renovar com o seu jogador fez com que a situação se tivesse arrastado. Após alguns avanços e recuos, Lema deu agora o não definitivo ao seu clube, invocando a vontade de prosseguir a carreira num emblema europeu. O Benfica surge à cabeça da lista de pretendentes e afigura-se mesmo como o destino mais provável, apesar do forte empenho de alguns clubes da Liga turca.



Caso se confirme a vinda de Lema para o Benfica, o processo irá travar a ascensão de Francisco Ferreira, mais conhecido por Ferro, defesa-central da equipa B, cuja integração na formação principal está programada para a próxima época.

Para o eixo da defesa, o Benfica conta com Rúben Dias, Jardel, Luisão e Conti. O possível ingresso de Lema surge numa lógica de oportunidade de negócio, visto tratar-se de uma contratação a custo zero.