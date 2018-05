Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Cristiano? Não o trocaria por ninguém, nem por Neymar", diz Casillas

Guarda-redes do FC Porto foi homenageado na sede da La Liga.

19:43

Iker Casillas, guardas-redes do FC Porto, foi homenageado esta quarta-feira na sede da La Liga e falou sobre Cristiano Ronaldo, relembrando, para além de abordar a atualidade, o momento em que saiu do Real Madrid.



"Cristiano? Não o trocaria por ninguém, nem por Neymar. Para mim, Cristiano é o Real Madrid. Sempre esteve aqui por muitas coisas que se digam. Tal como Di Stéfano foi estandarte daquele Real Madrid, agora Cristiano está a par de Di Stéfano. Conheço-o e é muito competitivo. É carinhoso e ouve-me", disse Casillas, em declarações ao jornal espanhol AS.



Após ter vencido a Liga dos Campeões pelo Real Madrid, Ronaldo fez declarações que indicaram a sua eventual saída do clube.