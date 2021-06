O caminho feito de glória começou a ser trilhado em 12 de junho de 2004, quando um Ronaldo então com 19 anos respondeu a um canto cobrado por Luís Figo e marcou de cabeça.



O relógio ditava 90+3’, o jogo era com a Grécia na fase de grupos do Euro, em Portugal. Não houve tempo para mais e no final quem fez a festa foram os gregos (2-1), num Estádio do Dragão em estado de choque.

