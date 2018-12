Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo admite deceção por não ter vencido a Bola de Ouro

Internacional português felicitou Modric e promete "continuar a dar tudo para voltar a ganhar o troféu".

11:33

O futebolista português Cristiano Ronaldo, avançado da Juventus, admitiu estar dececionado por não ter conquistado a Bola de Ouro, entregue ao ex-colega no Real Madrid croata Luka Modric, numa entrevista conjunta publicada esta segunda-feira por três jornais desportivos italianos.



"Acho que a mereço [a Bola de Ouro] cada ano. Trabalho para isso, mas se não ganhar o mundo não acaba. Respeito a decisão. No campo dei tudo para ganhar e os números não mentem", refere Cristiano Ronaldo, em entrevista publicada pela La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport.



O internacional português, que no início da época trocou os espanhóis do Real Madrid pelos italianos da Juventus, felicitou Modric e observou que que "a vida continua" e para o ano prometeu "continuar a dar tudo para voltar a ganhar o troféu" que já ergueu por cinco vezes (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017).



Traçado um balanço extremamente positivo da transferência para a Juventus, que considerou ter sido no "momento certo", Cristiano Ronaldo lançou o desafio ao rival argentino Lionel Messi, do FC Barcelona, para lhe seguir as pisadas e mudar-se para Itália.



"Gostaria que Messi viesse para Itália um dia, podia fazer como eu e aceitar o desafio. Mas se ele está feliz lá [em Espanha], eu respeito. Ele é um jogador fantástico, um bom rapaz", disse Cristiano Ronaldo, considerando que, tendo em conta a rivalidade histórica entre ambos, talvez o argentino sinta alguma falta dele.



Questionado sobre se gostaria de ver alguns dos seus antigos colegas de equipa na Juventus, Cristiano Ronaldo esquivou-se à resposta, elogiando o coletivo da Juventus, em que todos são de igual forma importantes, embora admita que a porta esteja sempre aberta aos bons jogadores, como Marcelo, por exemplo.