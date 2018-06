Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo apadrinha Guedes

Desde os aprontos na Cidade do Futebol, em Oeiras, que CR7 tem ‘vigiado’ de perto o avançado do PSG.

Cristiano Ronaldo tem feito questão de estar perto de Gonçalo Guedes nos treinos da seleção. Um indicador forte que deixa antever a titularidade do jogador do PSG esta sexta-feira na partida diante de Espanha, a primeira de Portugal no Grupo B, do Mundial da Rússia.



A proximidade começou nos aprontos em Portugal e tem-se prolongado em Kratovo. Na Cidade do Futebol, em Oeiras, Guedes fez quase sempre parte do grupo que integrava o melhor jogador do Mundo. Tanto nos exercícios físicos como nos esquemas em que entrava a bola. Além disso, também houve muita conversa entre ambos.



Essa proximidade também se tem visto no relvado do centro de treinos de Saturn. Logo no primeiro apronto, o que foi aberto ao público, Guedes formou parte da equipa de CR7 na peladinha e até marcou o golo da vitória, por 3-2. Um triunfo, aliás, que foi muito festejado pelo capitão da equipa das quinas. Primeiro sozinho e depois abraçado aos colegas com os quais tinha feito equipa.



Nos treinos que se seguiram, pelo menos nos quinze minutos em que os media puderam estar presentes, essa parceria manteve-se. Esta quarta-feira, por exemplo, Gonçalo Guedes voltou a integrar um quarteto em que estavam Ronaldo, Quaresma, Pepe e João Mário durante os exercícios de posse e controlo de bola. Desta, vez, porém, a conversa foi pouca.



Ambos estavam empenhados e concentrados em cumprir as instruções da equipa técnica nacional. Mas Guedes ainda não faz parte do ‘círculo íntimo’ de Ronaldo.



Por enquanto, só Quaresma, Pepe e Bruno Alves o integram. É com este trio que Ronaldo troca bolas e conversa antes dos treinos. Foi assim no Europeu de França e é assim agora no Mundial da Rússia.



Poucas dúvidas quanto ao 11 com a Espanha

Fernando Santos já disse que tem uma base para o onze inicial de Portugal, na partida desta sexta-feira com a Espanha, que não andará longe da seguinte: Rui Patrício, na baliza: Cédric, Pepe José Fonte e Raphaël Guerreiro, na defesa; William, Moutinho, Bernardo Silva e João Mário, no meio-campo; Gonçalo Guedes e Cristiano Ronaldo, no ataque. Uma das poucas duvidas é em relação a João Mário, já que os Fernandes (Bruno e Manuel) também são candidatos.



Santos de saída é que seria um "problema"

"Se Fernando Santos estivesse para sair, isso seria um problema nosso e uma razão para estarmos preocupados", disse esta quarta-feira Bernardo Silva sobre a polémica que envolve Julen Lopetegui, selecionador espanhol que vai treinar o Real Madrid, após o Mundial, numa altura em que ainda não se sabia que o técnico tinha sido despedido.



"Isso são assuntos que não dizem respeito à nossa seleção. Tenho a certeza de que a seleção espanhola é mais do que experiente e está focada nos seus objetivos. Mais importante é que nós não estamos focados nestas pequenas coisas", acrescentou.



Já quanto à possibilidade de ficar surpreendido se não for titular diante da Espanha, Bernardo Silva respondeu: "Somos 23 e o selecionador só pode escolher onze. Os outros doze têm de estar motivados para dar o melhor pela Seleção. Estamos todos prontos para começar os jogos ou ficar no banco."



Sobre eventuais conselhos que Ronaldo tenha dados aos jogadores que nunca participaram num Mundial, como é o seu caso, o jogador do M. City disse: "Ronaldo está no quarto Mundial. É um exemplo e aconselha os mais jovens. Claro que neste tipo de competições a experiência é sempre muito importante e nós, os mais novos, temos ouvido os mais velhos. Estas competições são muito rápidas e ao mais pequeno erro podemos ficar fora", rematou.