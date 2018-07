Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo apresentado pela Juventus no sábado

Assinatura do contrato que vai ligar Cristiano Ronaldo à Juventus deve acontecer nos próximos dias.

10:39

A assinatura do contrato que vai ligar Cristiano Ronaldo à Juventus deve acontecer nos próximos dias.



A imprensa italiana adianta que o craque português deve chegar amanhã à cidade de Turim (está de férias na Grécia, ver pag. 43), para se reunir com o presidente da Juventus, Andrea Agneli, e selar a transferência do ano.



Contudo, fonte do clube alpino adiantou ao CM que o mais certo é que o acordo seja celebrado por intermediários e que a cerimónia de assinatura do contrato e apresentação tenham lugar no sábado, dia 14.



A ‘Vecchia Signora’ pretende realizar uma grande festa de apresentação, com o Alianz Stadium (antigo Estádio dos Alpes) completamente cheio. Para isso, necessita de algum tempo de preparação. Isto apesar de todos os dias centenas de ‘tifosi’ contactarem o clube para saber quando terá lugar a festa e como conseguir estar presente.



Fonte ligada ao processo revelou ao CM que a transferência de CR7, de Madrid para a Juventus, "é uma certeza sem retorno" e que o que tem impedido a sua concretização "são pequenos detalhes, que se resolverão sem colocar em causa o essencial".



Entretanto, a ‘Juve’ está a elaborar uma complexa operação financeira que permita o pagamento do craque português (220 milhões de euros, entre passe e salários) sem que o clube enfrente dificuldades financeiras.



A concretizarem-se os valores anunciados (salário de 30 milhões de euros por ano), Cristiano será o jogador mais caro de sempre na série A italiana.