Cristiano Ronaldo candidato à bola de Ouro em ano de estreia de Bernardo Silva e João Félix

Cristiano Ronaldo está novamente entre os candidatos à Bola de Ouro, mas o argentino Lionel Messi é o principal favorito a erguer esta segunda-feira, pela sexta vez, em Paris, o troféu que distingue o melhor futebolista mundial do ano.

Messi, que este ano já recebeu o 'The Best' -prémio da FIFA para melhor do ano -, pode conquistar a Bola de Ouro pela sexta vez, depois das conquistas de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015, e ficar assim um passo à frente do português da Juventus, que recebeu o galardão da revista France Football em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.

Melhor marcador dos campeonatos europeus em 2018/19 (36 golos), o avançado do Barcelona pode acumular os dois troféus, mas há que contar também com o central holandês Virgil van Dijk -- um dos sete nomeados do Liverpool campeão europeu --, que já foi designado este ano melhor jogador da UEFA e não pode ser descartado na corrida à sucessão do croata Luka Modric.

Realce entre os nomeados para a estreia dos portugueses Bernardo Silva, do Manchester City, e João Félix, campeão pelo Benfica e vendido no defeso por 126 milhões ao Atlético de Madrid, que é também candidato ao prémio Kopa, destinado a jogadores com menos de 21 anos, para o qual o defesa holandês Matthijs de Ligt (Juventus) é um dos grandes favoritos.

Entre os guarda-redes favoritos para a conquista do prémio Lev Yashin, atribuído pela primeira vez, estão os brasileiros Alisson (Liverpool) e Ederson (Manchester City), o esloveno Jan Oblak (Atlético Madrid) e o alemão Marc-André Ter Stegen (FC Barcelona).

Na categoria feminina, a 'estrela' do Mundial de 2019, a norte-americana Megan Rapinoe, tem como 'credenciais' o prémio de melhor jogadora e melhor marcadora desse torneio, que os Estados Unidos venceram, e é a grande favorita a suceder à norueguesa Ada Hegerberg, também nomeada, ao lado da também norte-americana Alex Morgan, da 'eterna' brasileira Marta e da holandesa Lieke Martens.