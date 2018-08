Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo canta "A Minha Casinha" em praxe da Juventus

Português subiu a uma cadeira e frente aos colegas entoou o tema dos Xutos & Pontapés.

09:18

Apesar de ser o melhor do mundo, Cristiano Ronaldo não se livrou da habitual praxe do plantel da Juventus, clube ao qual chegou recentemente e no qual já soma conquistas.



O internacional português subiu a uma cadeira e cantou a "Minha Casinha", tema dos Xutos e Pontapés, em frente dos colegas do clube de Turim. O momento foi filmado durante o estágio para o jogo da primeira jornada da Serie A, contra o Chievo, e divulgado nas redes sociais.



Este sábado, o capitão da seleção nacional vai envergar a camisola da Juventus ao lado de outro português, João Cancelo, na partida que será o pontapé de partida do campeonato italiano.