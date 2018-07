Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo certo na Juventus

Jorge Mendes e Florentino Perez estiveram reunidos esta quarta-feira, mas sem novidades.

Por Mário Pereira e Secundino Cunha | 10:37

Cristiano Ronaldo já tomou a decisão sobre o futuro. O melhor do Mundo vai mesmo ser jogador da Juventus, apurou o CM.



O craque português está irredutível e nem mesmo uma reunião de emergência entre o empresário Jorge Mendes e o presidente do Real Madrid, Florentino Perez, o fez mudar de ideias.



Ronaldo deve assinar nos próximos dias um contrato de quatro anos segundo o qual irá receber um ordenado de 2,5 milhões de euros mensais. Chegam assim ao fim nove anos do craque português em Madrid.



A Juve já tem um plano para suportar a contratação, numa operação que envolve, à cabeça, 100 milhões de euros, o valor a pagar ao Real Madrid como compensação pela saída do jogador. O clube de Turim está disposto a colocar no mercado o avançado Gonzalo Higuaín por uma verba a rondar os 60 milhões de euros, sendo que já há dois interessados: o Chelsea e o Milan.



Esta saída, por outro lado, permite a poupança anual de 7,5 milhões de euros, valor do salário anual do argentino. Outra parcela de financiamento será garantida pelo aumento em 30% do preço dos bilhetes de época.



No que respeita ao ordenado de Ronaldo, na ordem dos 30 milhões de euros por cada uma das quatro épocas de contrato propostas (120 milhões de euros no total), parte será suportado por uma parceria a criar entre o jogador e o grupo FIAT, detido pela família Agneli, que é proprietária da Juventus.