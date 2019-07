Cristiano Ronaldo chegou à Madeira para passar dois dias com a família

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo chegou este sábado à Madeira para passar dois dias com a família e disse, à chegada, que o seu objetivo é "fazer uma boa época" e "ganhar troféus".



"Para mim é sempre um orgulho vir aqui [Madeira], ver a família", disse o craque madeirense no Aeroporto da Madeira, tendo viajado no seu avião particular.





Cristiano Ronaldo adiantou que vai "ficar dois dias", complementando "esperar que as coisas corram bem", porque tem "mais uma semana de férias" para descansar.Questionado pelos jornalistas, o jogador da Juventus, assegurou "estar sempre preparado para uma nova época".Sobre os seus objetivos, sublinhou que é "fazer uma boa época, época após época", complementando: "Fazer o melhor que posso. Ganhar troféus."Cristiano Ronaldo chegou à Madeira acompanhado por um grupo de amigos e a companheira e escusou-se a responder a mais perguntas, mas ainda tirou algumas 'selfies' com algumas pessoas que se encontravam nas imediações da saída da sala VIP do Aeroporto da Madeira.