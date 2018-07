Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo com contrato de 3425 euros por hora

Transferência por 117 milhões de euros atira CR7 para o top 5 das maiores transferências do futebol mundial.

Por Francisco Laranjeira | 01:30

Negócio fechado. Cristiano Ronaldo é jogador da Juventus para as próximas quatro épocas, depois de o clube italiano e o Real Madrid terem acertado a transferência do internacional português por 117 milhões de euros. À espera de CR7 está um ordenado de 30 milhões de euros anuais. Ou seja, 3425 euros por hora, mesmo a dormir. Após cada noite de repouso, Ronaldo acorda todas as manhãs, 8 horas volvidas, com mais 27 400 euros.



Passava pouco das 17h30 quando Ronaldo, no site do Real Madrid, assumia a despedida. "Chegou o momento de abrir uma nova etapa na minha vida e por isso pedi ao clube que me deixasse sair. Sinto muito e peço a todos os seguidores que me compreendam", podia ler-se no comunicado, no qual CR7 deixou juras de amor aos blancos. "O Real Madrid conquistou o meu coração e o da minha família."



Com 450 golos apontados pelos merengues, Ronaldo parte para Itália após nove temporadas de sucesso. "O Real Madrid quer expressar o seu agradecimento a quem mostrou ser o melhor do Mundo e que marcou uma das épocas mais brilhantes no nosso clube e no futebol mundial", fez saber o Real em comunicado.



A apresentação em Turim está prevista para a próxima segunda-feira, numa grande cerimónia que já está a ser preparada pela Juventus.



Sporting com direito a 2,25 milhões de euros pela formação

O Sporting vai lucrar com a transferência de Cristiano Ronaldo para Itália, ao abrigo dos direitos de formação. Os leões embolsam 2,25 milhões de euros, correspondentes aos 6 anos que o jogador português evoluiu em Alvalade.



O Manchester United recebe 2,5 milhões de euros, enquanto o Nacional tem direito a 250 mil euros.



Dos 117 milhões de euros pagos agora pela ‘Juve’, 100 entram nos cofres do Real Madrid. Cinco milhões são para direitos de formação e 12 para despesas de representação.



CR7 goza últimos dias de férias em família na Grécia

Enquanto a sua contratação era anunciada mundialmente, Cristiano Ronaldo encontrava-se em Messénia, na Grécia, a gozar os últimos dias de férias, antes da nova vida em Itália.



Na companhia da namorada, Georgina Rodríguez, do filho mais velho, Cristianinho, de alguns familiares e amigos, o internacional português tem descontraído e desfrutado da praia privativa do resort de luxo onde está instalado.



Quando CR7 vai a banhos, o acesso ao espaço está limitado ao craque e ao grupo de 20 pessoas que o acompanha, avança o site TMZ, que conta ainda que o jogador é constantemente vigiado por uma vasta equipa de seguranças.



Além dos dias de praia, Ronaldo e Georgina Rodríguez aproveitaram ainda para fazer mergulho e, claro, para jantaradas em família, conforme mostra uma das imagens partilhadas pela família através das redes sociais.