Cristiano Ronaldo com o Mundo a seus pés

Avançado do Real Madrid tocou na bola quando esta estava a 2,38 metros do solo.

Por Mário Pereira | 01:30

Cristiano Ronaldo elevou o seu pé direito a 2,38 metros para daí desferir um dos mais sensacionais pontapés da história do futebol.



"Saltei muito alto e obviamente é um golo que fica na memória. Seguramente foi o meu melhor golo", disse o avançado do Real Madrid após o jogo com a Juventus, referente à 1ª mão dos ‘quartos’ da Champions. CR7 já tinha marcado um belíssimo golo, o primeiro, da vitória por 3-0.



Mas o desvio subtil que abriu caminho ao triunfo em Turim quase se tornou banal quando posto à comparação com a mágica bicicleta que fez o Mundo abrir a boca de espanto.



No momento do remate, após o cruzamento de Carvajal, Ronaldo estava a 11 metros da baliza. Em milésimos de segundo, após o passe do colega, decidiu e agiu. No caminho para as redes à guarda de Buffon, a bola viajou a 72 km/h. Coisa banal para um remate normal, não para quem eleva o corpo na horizontal 1,41 metros acima do solo, de costas para a baliza.



O primeiro tributo a este momento sublime foi prestado segundos após o golo pelos adeptos da Juve. Palmas de pé para uma obra de arte. Ronaldo agradeceu. Este foi outro momento de um jogo que irá perdurar na história da Champions.



Porque o golo de Ronaldo teve também esse acrescento: foi marcado a um dos melhores guarda-redes de todos os tempos e na maior e mais prestigiada competição europeia de clubes. Uma prova que parece ter sido feita para a grandeza de Ronaldo, pois nela detém inúmeros recordes.



Desde logo, o de melhor marcador, com 120 golos. Deste total, 14 conseguidos nesta edição. Um fenómeno.