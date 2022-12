Cristiano Ronaldo começa no banco no jogo de Portugal frente à Suíça

Cristiano Ronaldo vai começar o Portugal-Suíça no banco, apurou

. O capitão da Seleção Nacional está assim fora do onze e será substituído, tudo indica, por Gonçalo Ramos nesta partida referente aos oitavos de final do Mundial'2022.

Segundo apurámos, a decisão de deixar CR7 de fora do onze inicial foi tomada esta terça-feira. A mesma surge depois de Fernando Santos ter admitido que ficou insatisfeito com a atitude de Ronaldo que, recorde-se, ao ser substituído diante da Coreia do Sul, afirmou na direção do banco "estás com uma pressa do c... para me tirar, f..."



"Quando acabou o jogo, fui à flash e depois segui para a conferência. Repito: no campo, não ouvi nada, ele estava muito longe e só ouvi a discutir com o jogador da Coreia. Se já vi as imagens? Já. Se gostei? Nada. Não gostei mesmo nada. Mas a partir daí, esses assuntos resolvem-se em casa e a partir daí é pensar no jogo de amanhã, para o qual todos estão focados", disse ontem o selecionador, na conferência de antevisão ao jogo com os helvéticos.