Cristiano Ronaldo conquista centenário histórico com vitória de Portugal frente à Suécia

P ortugal venceu ontem de forma clara a Suécia, no segundo jogo do grupo A3 da Liga da Nações. Sem surpresa, Ronaldo foi a figura num estádio onde tinha sido muito feliz em 2013. As duas bombas do capitão aumentaram para 101 o registo de golos pela Seleção.









CR7 foi a única novidade face ao onze que tão bem tinha estado na goleada caseira com a Croácia. Ao contrário do duelo no Dragão não houve nota artística para além dos golos, mas houve o mais importante: domínio claro e triunfo.

Depois de recuperar de uma infeção no pé direito, Ronaldo mostrou já estar em bom momento no seu primeiro jogo oficial da época. Antes de marcar obrigou Olsen a duas grandes defesas. Já perto do descanso o momento fatídico para os suecos: Svensson é expulso após falta numa zona frontal e, na cobrança do livre, a bomba que aproxima o português do iraniano Ali Daei como máximo goleador por seleções (109).





A Suécia baixou as linhas e Portugal carregou. Bruno Fernandes atirou à barra antes de novo lance de génio de Cristiano Ronaldo. Depois de receber um passe de João Félix, disparou novamente de fora da área para cimentar ainda mais o epíteto de um dos mais letais finalizadores da história do futebol.





A equipa de Fernando Santos continua a consolidar a imagem de ser uma das melhores seleções europeias. Joga com segurança, sempre de olhos no ataque (com ou sem Ronaldo). A França, campeã do mundo, que se cuide no próximo jogo, em outubro.





Ronaldo disputa um lance com Svensson, que acabou expulso ainda no 1º tempo





suécia viu um jogador ser expulso perto do intervalo

ronaldo chegou aos 101 golos em 165 jogos pela seleção nacional