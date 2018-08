Depois de assinar pela Juventus, este pode ser o 'adeus' definitivo ao clube madrileno.

O jogador Cristiano Ronaldo está cada vez mais integrado na nova equipa a que pertence e até já deixou de 'seguir' o Real Madrid.



O craque português deixou de seguir o clube de Madrid nas redes sociais, equipa que o acolheu ao longo de nove anos. A namorada, Georgina Rodríguez, seguiu-lhe os passos mostrando novamente estar de acordo com as decisões tomadas pelo companheiro.



O casal iniciou uma nova etapa na sua vida em Itália, com a ida do madeirense para a Juventus. O futebolista e a ex-modelo deixaram de lado o instagram do Real Madrid, começando a 'seguir' a nova equipa de Ronaldo, a Juventus.



Esta atitude poderá ter sido motivada pelo facto da equipa madrilena ter deixado de seguir as contas de Ronaldo no Facebook, Instagram e Twitter.



Recorde-se que CR7 assinou pela Juventus em julho deste ano, a troco de 100 milhões de euros, momento marcado pelo fim da sua ligação aos merengues.



Cristiano Ronaldo continua a mostrar-se feliz com a sua ida para Itália, e até já fez uma publicação a agradecer 'por tudo'.





Grazie per tutto l'appoggio A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Aug 1, 2018 at 12:48pm PDT