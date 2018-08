Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo é o rei dos milhões em Itália

Craque português ganha mais 21,5 milhões do que o segundo mais bem pago.

Por João Pedro Óca | 01:30

Cristiano Ronaldo é o novo rei do futebol italiano e, por isso, não espanta que seja o jogador mais bem pago do campeonato, com um ordenado a rondar os 30 milhões de euros por época.



O que salta à vista é a diferença abismal em relação aos restantes jogadores mais bem pagos. O avançado da Juventus ganha mais 21,5 milhões de euros do que Gonzalo Higuaín, atacante que trocou a Juve pelo Milan neste defeso. Passou a ganhar 8,5 milhões de euros por temporada.



Em terceiro lugar na lista, elaborada pele estação Telemundo Deportes, surge Dybala, companheiro de CR7 no heptacampeão transalpino, com um ordenado que ronda os 7 milhões de euros.



O argentino (24 anos), o segundo atleta mais cotado da equipa, ganha quatro vezes menos do que o internacional português, de 33 anos.



CR7 auferia cerca de 21 milhões de euros no Real Madrid, clube que deixou para representar a Juventus.



Entre os 10 jogadores mais bem pagos do campeonato estão cinco da Juventus. Além de Ronaldo e Dybala, encontram-se os nomes de Pjanic, Douglas Costa e Bonucci.