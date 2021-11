O avançado português, que tem sido alvo de críticas de diversos quadrantes pelo mau momento do Manchester United na Liga inglesa, não perdoou uma falha da defesa do Villarreal para fazer o primeiro golo da sua equipa, com uma ‘chapelada’, e lançá-la para uma vitória fora (2-0) que garante, a uma jornada do fim da fase de grupos, o apuramento para os oitavos de final da Champions.



Cristiano Ronaldo voltou esta terça-feira a provar, pela enésima vez, que a Liga dos Campeões é o seu ‘habitat’ natural.O avançado português, que tem sido alvo de críticas de diversos quadrantes pelo mau momento do Manchester United na Liga inglesa, não perdoou uma falha da defesa do Villarreal para fazer o primeiro golo da sua equipa, com uma ‘chapelada’, e lançá-la para uma vitória fora (2-0) que garante, a uma jornada do fim da fase de grupos, o apuramento para os oitavos de final da Champions.

No primeiro jogo após a saída do treinador Solskjaer, o sucessor Michael Carrick surpreendeu ao deixar Bruno Fernandes de fora. Na verdade, o mais certo seria dizer que inventou, pois só após a entrada do médio português, aos 66’, o Manchester passou a ser uma equipa com critério. Até aí o Villarreal dominou e dispôs das melhores ocasiões de golo. Valeu De Gea, entre os postes.



Com Fernandes em campo, foi como se o hino da Champions tivesse tocado de novo. Começou outro jogo. A equipa passou a jogar no meio-campo contrário, de forma sustentada. Os frutos de imediato apareceram: numa jogada de transição, o Villarreal perdeu a bola. Aos pés de quem ela foi parar? CR7, pois claro. Com um toque em habilidade, por cima do guarda-redes, fez o 1-0 (sexto golo em cinco jogos nesta edição da Champions, sendo que marcou em todos.) O domínio do Manchester United manteve-se e Sancho fez o 2-0 aos 90’. Após grande passe de Bruno Fernandes.