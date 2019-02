Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo em quebra na Juventus

Juve vence em Bolonha e continua a passear na Liga.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

A Juventus caminha a passos largos para o oitavo título consecutivo em Itália. Este domingo, um triunfo magro (1-0) em Bolonha deu três pontos à equipa de Massimiliano Allegri, com Cristiano Ronaldo longe da melhor forma.



Ainda com o pensamento na derrota a meio da semana em Madrid com o Atlético (2-0) para a Liga dos Campeões, a ‘Vechia Signora’ sentiu muitas dificuldades para bater o antepenúltimo classificado da liga italiana. Ronaldo e Cancelo foram titulares mas nenhum deles conseguiu dar a habitual dinâmica ofensiva que a Juve precisava para fazer uma exibição mais convincente.



Foi preciso chamar Dybala ao jogo para os bianconeri marcarem. A terminar, CR7 (melhor marcador em Itália com 19 golos) teve nos pés o golo mas o guarda-redes contrário defendeu para canto. "CR7 está estoirado", escreveu no final do jogo o jornal Gazzetta Dello Sport.



A Juventus ainda não perdeu esta época na Liga e leva 13 pontos de vantagem para o segundo classificado, o Nápoles que este domingo foi ao terreno do Parma de Bruno Alves (jogou os 90’) golear por 4-0. O Inter empatou 3-3 com a Fiorentina, em Florença.