Cristiano Ronaldo enche os cofres de bilheteira da Juventus

Aumento de 48% comparativamente ao primeiro jogo da época passada.

11:17

Cristiano Ronaldo ainda só fez dois jogos na liga italiana mas continua a fazer "lucrar" a Juventus. A Vecchia Signora conseguiu aumentar em 48% a receita de bilheteira no primeiro jogo em casa a contar para o campeonato.



O encontro contra a Lazio contou com a presença de 40.173 espetadores o que resultou numa receita a rondar os 2.704.173 euros.



Comparativamente com o primeiro jogo da época passada, frente ao Cagliari, houve um aumento de 48%, visto que nesse jogo o clube conseguiu 1.821.632 euros.



Estes números são ainda mais relevantes quando é feita a comparação com a estreia do Real Madrid na liga espanhola. Na época passada os merengues tinham contado com 65 mil espetadores e esta época foram 48.500 as pessoas nas bancadas do Bernabéu.