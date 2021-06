Cristiano Ronaldo está a dois golos do recordista mundial de seleções nacionais Ali Daei

O futebolista português Cristiano Ronaldo colocou-se hoje a dois golos igualar os 109 do iraniano Ali Daei como melhor marcador de sempre por seleções nacionais, ao marcar à Alemanha, no segundo encontro luso no Euro2020.

Depois dos dois tentos aos magiares (3-0), na terça-feira, Cristiano Ronaldo faturou no Allianz Arena, em Munique, aos 15 minutos, para o seu 107.º golo por Portugal, à 177.ª internacionalização 'AA'.

Ronaldo, que marcou de baliza aberta, depois de uma assistência de Diogo Jota, lançado em contra-ataque por Bernardo Silva, reforçou também a liderança dos marcadores em fases finais do Europeu, com 12 golos, contra nove do francês Michel Platini.

Na época 2020/21, Ronaldo soma 44 golos, em 57 jogos -- 36 pela Juventus, em 44 jogos, e oito pela seleção lusa, em 13 --, para um total de 788 tentos, nos 1.091 embates oficiais que cumpriu desde que se tornou profissional em 2002/03.