Cristiano Ronaldo está apto a jogar frente à Suécia

A infeção [num dedo do pé direito] está praticamente debelada. Se treinar-se bem com os companheiros claro que irá jogar.” Foi desta forma que Fernando Santos comentou esta segunda-feira a possibilidade de poder contar com Cristiano Ronaldo no jogo de hoje na Suécia (19h45).





Após a conferência de imprensa do selecionador, o capitão da seleção nacional participou no treino, durante os 15 minutos abertos à comunicação social, sem qualquer limitação.



CR7 executou todos os exercícios, com e sem bola, sem demonstrar qualquer incómodo. Estando clinicamente apto para jogar, só o desconforto poderia ditar a ausência do craque, pelo que tudo indica que irá ser titular na Suécia, num jogo em que Portugal procura a segunda vitória na Liga das Nações.



Fernando Santos referiu que “em certos momentos do jogo Ronaldo pode fazer a diferença”, mas ressalvou que sem ele “Portugal continua a ser uma grande equipa”.