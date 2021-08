O jornal espanhol 'As' avança que o Manchester City e Cristiano Ronaldo chegaram a acordo para a transferência do craque português para os citizens.Agora é preciso o clube inglês entender-se com a Juventus no que toca aos valores da transferência e a eventuais jogadores que possam entrar no negócio.O City 'oferece' Sterling mas a Juventus quer Gabriel Jesus, acrescenta o diário de Madrid.