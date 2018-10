Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo felicita Semedo por triunfo do V. Setúbal

Celebração por videochamada com champanhe.

José Semedo, médio do V. Setúbal, festejou à Cristiano Ronaldo o golo que fez pela sua equipa no triunfo (1-2) sobre o Tondela, no domingo.



De Itália, o jogador da Juventus fez questão de estabelecer uma videochamada com o amigo de longa data para o felicitar pelo feito, revelou o jogador dos sadinos.



"Estava com a noiva dele em Milão num hotel e ligou-me para me dar os parabéns. Fez questão de festejar com uma taça de champanhe. Fique muito feliz por se ter lembrado de mim. É um homem com um coração de ouro."



O jogador do V. Setúbal, de 33 anos, explicou ainda que foi numa viagem à China com CR7 que surgiu a ideia de o imitar.



"Quando recentemente viajei com o Ronaldo até à China, a convite dele, ele deu-me umas dicas sobre os movimentos que deveria fazer na área nos lances de bola parada de forma a poder ter mais hipóteses de marcar. Foi então quando lhe disse que no dia que marcasse iria festejar como ele. Rimos, estando eu longe de pensar que isso viria a acontecer."



Semedo não marcava golos desde 2011/12, altura em que representava os ingleses do Sheffield Wednesday.



Gesto de agradecimento

José Semedo lembrou-se no momento do golo que o craque português devia estar a vê-lo.



"Lembrei-me do que o Cristiano me disse e decidi festejar como ele, porque sei que ele vê todos os jogos do Vitória. Foi uma homenagem e um gesto de agradecimento que lhe quis fazer", explicou ao site do Vitória.



Triunfo fora de casa

O golo de José Semedo abriu o marcador no jogo do Vitória de Setúbal em Tondela, referente à 8ª jornada da Liga. Os sadinos ganharam o jogo por 2-1, fora de casa, e o outro golo foi apontado por Mendy.