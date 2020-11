O futuro de Cristiano Ronaldo é na Juventus. A garantia é do diretor desportivo da ‘Vecchia Signora’, Fabio Paratici, que reagiu aos rumores de uma possível saída do avançado português: “Todos os dias aparecem novos clubes e nós nem fazemos caso disso.” Esta versão foi corroborada por Jorge Mendes. O agente garantiu que CR7 vai cumprir o contrato que o liga ao clube de Turim até 2022.









O internacional português, de 35 anos, que tem sido associado a clubes como PSG, Real Madrid e Man. United, atravessa um dos melhores momentos da carreira. Ronaldo bisou na vitória sobre o Cagliari (2-0), no sábado, e tornou-se no primeiro jogador da Juventus a marcar nos primeiros cinco jogos do campeonato italiano numa temporada, desde 1994/95.

As exibições do internacional português têm convencido Andrea Pirlo, que falou sobre a relação que mantém com CR7. “Com pessoas sérias e simples há acordo com facilidade. Trato-o a ele, que é um campeão, como trato o Fabrotta ou o Portanova”, garantiu o treinador italiano, de 41 anos.





Cristiano Ronaldo está na corrida a melhor jogador do século XXI nos Globe Soccer Awards, assim como Luís Figo. Também José Mourinho (técnico) e Jorge Mendes (agente) estão entre os candidatos a melhores do século nas respetivas categorias.





Com seis triunfos nos Globe Soccer Awards, os últimos quatro consecutivos, Cristiano Ronaldo está ainda nomeado para melhor jogador do ano. A votação decorre online e os vencedores vão ser anunciados numa cerimónia, esta sexta-feira, no Dubai (Emirados Árabes).