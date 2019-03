Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo fica no banco de suplentes da Juventus frente à Udinese

Clube italiano recebe a 15.ª classificada do campeonato na liga italiana.

Por Lusa | 16:13

O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, informou esta quinta-feira que o avançado internacional português Cristiano Ronaldo vai sentar-se no banco de suplentes no jogo com a Udinese, da 27.ª jornada da liga italiana de futebol.



"Ronaldo está disponível, mas vai estar no banco", anunciou, em conferência de imprensa, o técnico da heptacampeã italiana e líder da Série A, que recebe na sexta-feira a Udinese, 15.ª classificada do campeonato.



Além de Ronaldo, Allegri anunciou também que, "na defesa, Bonucci e Chiellini não vão jogar", e que os avançados Mandzukic e Dybala não estão nas melhores condições, tendo inclusive treinado à margem do restante plantel.



A Juventus ocupa o primeiro lugar do campeonato, com 16 pontos de vantagem sobre o Nápoles, segundo classificado, numa época em que Ronaldo já contribuiu com 19 golos, cotando-se como o melhor marcador da prova, em igualdade com Fabio Quagliarella, avançado da Sampdoria.



Quatro dias depois do jogo com a Udinese, a equipa de Turim recebe o Atlético de Madrid, na terça-feira, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, no qual procura recuperar de uma desvantagem de 2-0 trazida da capital espanhola.