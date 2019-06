Cristiano Ronaldo integra ‘equipa ideal’ da Liga dos Campeões

Cristiano Ronaldo (Juventus) é o único jogador português na equipa da época da Liga dos Campeões, escolhida pelos observadores técnicos da UEFA.O organismo elegeu ainda o golo de CR7 frente ao Man. United (derrota por 2-1), na fase de grupos da competição, como o melhor desta edição. O avançado da ‘vecchia signora’ é também o único representante do clube italiano no lote de 20 atletas.O domínio pertence ao campeão Liverpool, que no sábado venceu (2-0) o Tottenham na final. Os ‘reds’ estão representados por seis jogadores: Alisson Becker (guarda-redes), Virgil van Dijk, Alexander-Arnold e Robertson (defesas), Georginio Wijnaldum (médio) e Sadio Mané (avançado).O argentino Lionel Messi (Barcelona), com 12 golos na Liga dos Campeões esta época, também integra a lista, a par do seu colega de equipa Marc-André ter Stegen (guarda-redes).O segundo clube mais representado é o Ajax - com cinco futebolistas -, que foi eliminado nas meias-finais pelo Tottenham (1-0 na 1ª mão e 2-3 no 2º jogo), este com apenas três jogadores.O Manchester City conta com dois representantes e o Lyon com apenas um.Cristiano Ronaldo está ao serviço da seleção nacional, que treina hoje (10h30) no Estádio do Bessa, no Porto.Os jogadores tiveram este domingo um dia de folga e concentraram-se à noite em Gaia para preparar o confronto da meia-final da Liga das Nações com a Suíça, agendado para esta quarta-feira, às 19h45, no Estádio do Dragão.