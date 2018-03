Cristiano Ronaldo voltou a dar nas vistas durante um treino. Até aqui tudo normal mas, desta vez, não foi CR7 o Ronaldo em destaque, mas sim Cristiano Ronaldo...Jr.



O filho de Cristiano foi ao relvado durante o treino do Real Madrid pós-jogo com o Getafe, e mostrou o que valia ao ser assistido por Lucas Vázquez.



O filho do craque português marcou um golo de pontapé de bicicleta que faria corar de vergonha qualquer astro do futebol.



Filho de peixe...