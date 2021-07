Cristiano Ronaldo mais perto de ficar na Juventus

Cristiano Ronaldo está mais perto de ficar na Juventus. O jornal ‘Gazzetta dello Sport’ vai mesmo mais longe, noticiando na sua edição de ontem que o craque português de 36 anos estará na disposição de renovar contrato (termina em junho de 2022) por mais um ano.









“Não há sinais do Ronaldo sobre uma possível transferência... e também não há nenhum sinal da Juventus. Estamos muito contentes por termos o Ronaldo a regressar à equipa depois das férias”, disse Federico Cherubin, novo diretor desportivo do clube italiano.

Entretanto, a Juve procedeu a um aumento de capital de 400 milhões de euros. Essa injeção de liquidez reforça o músculo financeiro do clube, que deixa de olhar para a saída de CR7 como prioritária.





Entre julho e dezembro do ano passado, a Juventus teve um prejuízo de 113 M €. As contas não registaram grande melhoria este ano e o clube passou a encarar com bons olhos a transferência de Ronaldo, de modo a poupar à volta de 60 M € por ano em salários. Só que os transalpinos descartam uma saída a custo zero, pois ainda têm perto de 30 M € para amortizar da aquisição do craque português ao Real Madrid no verão de 2018.





pormenores



PSG e United



Os franceses do PSG e os ingleses do Man. United são os clubes que terão revelado interesse em contar com o craque luso na próxima época.



Melhor marcador



CR7 continua a ser o melhor marcador do Europeu com 5 golos. Schick (Rep. Checa) tem os mesmos golos, mas o português tem uma assistência.



Mourinho



“Não gosto de jogadores egocêntricos”, disse José Mourinho sobre CR7, jogador que treinou no Real Madrid de 2010 a 2013.