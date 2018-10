Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo não deixa Juventus capotar

Craque dispara um míssil e dá vitória à Juventus por 2-1. Líder perdia ao intervalo com um golo de... Caputo.

Por João Pedro Óca | 01:30

À lei da bomba, Cristiano Ronaldo deu a nona vitória em dez jogos, no campeonato, à Juventus, que bateu o Empoli por 2-1. O português, aos 70 minutos, disparou, de fora da área, sem hipóteses de defesa para Provedel, e festejou o segundo golo no jogo, o sétimo na Liga italiana.



CR7 resolveu, assim, um problema que a equipa criou após uma primeira parte desastrosa. O Empoli aproveitou a apatia de Ronaldo e companhia para chegar ao intervalo a vencer por 1-0. Marcou Caputo, aos 28’, depois uma arrancada fantástica de Acquah. O remate do avançado é excelente.



A Juve só acordou na segunda parte, mas ainda foi a tempo. Logo aos 47 minutos, Alex Sandro obrigou Provedel a fazer uma enorme defesa e, no seguimento da jogada, Pjanic atirou à barra. Depois, Dybala caiu na área (o lance é duvidoso), o árbitro marcou penálti e Ronaldo empatou as contas.



O bis chegou de forma bombástica. Até final, a Juventus relaxou e ainda sofreu, mas, graças a Cristiano Ronaldo, saiu da Toscânia a sorrir.



"Foi um grandíssimo golo"

"Jogar depois da Champions [com o Man. United] é sempre complicado, mas merecemos vencer. O momento do 2-1 foi muito rápido, mas foi um grandíssimo golo", disse Ronaldo que chegou aos sete golos na Liga italiana e está em 2º lugar na lista dos goleadores, a dois de Piatek, do Génova.