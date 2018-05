Cristiano Ronaldo não pára de ganhar

Em dia de festa de arromba, Ronaldo admite ter feito o último jogo pelo Real Madrid.

Por Luís Pedro Sousa | 09:30

Análise

Um onze repetido

É claro que foi Bale o desequilibrador, mas este dado não deixa de ser eloquente: o onze do Real Madrid foi o mesmo da final do ano passado.



Karius para a história

Deu duas fífias monumentais. Deixou que Benzema esticasse a perna numa reposição de bola à mão (1-0) e não deteve remate fácil de Bale (3-1).



Sem grandes problemas

O jogo não foi fértil em casos difíceis de avaliar, pelo que o sérvio errou pouco. No entanto, no golo anulado ao Real Madrid, o fora de jogo deveria ter sido creditado a Ronaldo e não a Benzema.

Cristiano Ronaldo conquistou este sábado a quinta Liga dos Campeões da carreira. O craque português, que admitiu ter feito o último jogo pelo Real Madrid, assinou uma exibição discreta, mas acabou a temporada com mais um importante título no currículo, pois já vencera o Mundial de Clubes e as supertaças europeia e espanhola. O capitão da Seleção ultrapassou o grande rival Messi (4) no número de Champions ganhas e ‘empatou’ com Barcelona, Bayern Munique e Liverpool. Aliás, neste ranking muito particular, só o Milan (7) e os merengues, evidentemente, agora com 13, somam mais troféus do que o português.O craque luso, melhor marcador da prova pela 6ª vez seguida e único jogador com cinco títulos na era Champions, participou num triunfo sofrido do Real Madrid sobre o Liverpool, que entrou melhor no jogo, mas ficou prematuramente sem Salah, lesionado aos 30’. Só aí os merengues tomaram as rédeas da partida. Sem produzirem uma exibição convincente, contaram com a inspiração de Bale (entrou na 2ª parte) e com o desacerto de Karius.No momento de passar a bola com as mãos a um companheiro, o guarda-redes do Liverpool permitiu que Benzema esticasse a perna, fazendo com que a bola ressaltasse para dentro da baliza. Mané ainda empatou, mas Bale, com um magnífico pontapé de bicicleta, recolocou o Real Madrid em vantagem. O galês fechou a contagem com um remate de fora da área, que Karius, inexplicavelmente, não conseguiu deter.