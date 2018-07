Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo nomeado para o prémio The Best

Craque português vai "lutar" contra vários Campeões do Mundo pela França.

15:32

O internacional português Cristiano Ronaldo integra a lista de 10 nomeados para o prémio 'The Best', através do qual a FIFA distingue o melhor futebolista da época 2017/2018 e que o avançado já conquistou cinco vezes.



Além do único português na lista, eleito melhor jogador do mundo em 2008, 2013, 2015, 2016 e 2016/2017, destaca-se a presença do internacional argentino Lionel Messi, distinguido também por cinco vezes (2009, 2010, 2011, 2012 e 2014).



O jogador português, que, aos 33 anos, se transferiu este mês do Real Madrid para a Juventus, por 100 milhões de euros, conquistou na época passada a Liga dos Campeões, a Supertaça Europeia, o Mundial de clubes e a Supertaça de Espanha, tendo marcado 44 golos em 44 jogos pelo clube espanhol.



Messi, de 31 anos, avançado do rival FC Barcelona, sagrou-se campeão espanhol e venceu a Taça do Rei do Espanha, tendo ainda conquistado a Bota de Ouro europeia, com 34 golos marcados na Liga espanhola, de um total de 45 - em todas as competições -, em 54 jogos.



Integram também a lista os avançados Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) e Kylian Mbappé (Paris-Saint-Germain), elementos-chave na vitória da França no Mundial2018, e o médio Luka Modric (Real Madrid), designado melhor jogador do Campeonato do Mundo, depois de ter ajudado a Croácia a atingir a final.



Entre os nomeados, selecionados por um "painel de peritos em futebol", pelo desempenho entre 03 de julho de 2017 a 15 de julho de 2018, estão ainda os belgas Kevin De Bruyne (Manchester City) e Eden Hazard (Chelsea), o inglês Harry Kane (Tottenham), melhor marcador do Mundial2018, o egípcio Mohamed Salah (Liverpool) e o francês Raphaël Varane (Real Madrid).



No total, todos os designados alinham em clubes na Europa e apenas dois -- Messi e Salah - não representam seleções europeias, grandes dominadoras do Campeonato do Mundo realizado na Rússia, cujas meias-finais foram disputadas por quatro países deste continente. O brasileiro Neymar é um dos grandes ausentes.



A França, com três futebolistas, está em maioria na lista da FIFA, seguida da Bélgica, com dois, enquanto o Real Madrid é o clube mais representando, também com três -- entre os quais Cristiano Ronaldo --, enquanto todas as outras equipas têm apenas um jogador entre os possíveis eleitos.



Nos 10 nomeados para o prémio de melhor treinador da época estão Massimiliano Allegri (Juventus), Stanislav Cherchesov (Rússia), Zlatko Dalic (Croácia), Didier Deschamps (França), Pep Guardiola (Manchester City), Jürgen Klopp (Liverpool), Roberto Martínez (Bélgica), Diego Simeone (Atlético de Madrid), Gareth Southgate (Inglaterra), Ernesto Valverde (FC Barcelona) e Zinédine Zidane (Real Madrid).



Em contraponto com o setor masculino, no feminino há a garantia de uma nova vencedora, uma vez que a holandesa Lieke Martens, que foi eleita a melhor futebolista mundial na época passada, não integra a lista de nomeadas, tal como a norte-americana Carli Lloyd, vencedora em 2015 e 2016.



A votação para a atribuição dos galardões de melhores futebolistas e treinadores da época 2017/2018 decorre entre 24 de julho e 10 de agosto, estando a cerimónia de entrega de prémios marcada para 24 de setembro, em Londres.