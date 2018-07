Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo paga e evita prisão

Craque vai desembolsar 19 milhões de euros ao Fisco espanhol.

Por Filipe António Ferreira | 08:51

O Fisco espanhol e Ronaldo chegaram a acordo com o jogador português a pagar cerca 18,8 milhões de euros. O agora jogador da Juventus é condenado a dois anos de prisão com pena suspensa.



Segundo a agência noticiosa EFE o acordo exclui a prisão mediante a declaração de culpa por quatro delitos fiscais.



O compromisso foi assinado pelos advogados de Ronaldo e por representantes da administração fiscal, mas requeria ainda ratificação do Fisco, que tem agora novos responsáveis em função do novo governo.



O avançado estava acusado de ter, de forma "consciente", criado empresas na Irlanda e nas Ilhas Virgens britânicas, para defraudar o fisco em 14 768 897 euros (acresce juros e custas judiciais), cometendo quatro delitos contra os cofres do Estado espanhol, entre 2011 e 2014.



Cristiano Ronaldo, de 33 anos, assinou com os italianos da Juventus depois de nove temporadas no Real Madrid.



O jogador que custou 117 milhões de euros aos italianos deve chegar amanhã a Turim, para na segunda-feira, pela primeira vez, treinar com o escudo da ‘Vechia Signora’.



James tem de pagar 11,6 milhões

A imprensa espanhola revela que o internacional colombiano James Rodríguez também terá de pagar 11,6 milhões de euros ao Fisco espanhol. Segundo o jornal ‘El Mundo’, a fraude ao Fisco espanhol ocorreu em 2014, quando foi contratado pelo Real, e está relacionado com os direitos de imagem.



Anteriormente já Messi e Falcão tinham sido condenados a pagar elevadas multas.