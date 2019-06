Cristiano Ronaldo para Fernando Santos: "Oh velho já ganhámos"

É uma cena brutal. Eu a gritar para dentro do campo, porque precisava que alguém fosse para lateral esquerdo, mas ele dava-me porradas e só dizia ‘oh velho, oh velho, a gente já ganhou’.

com amigos a atirar-lhe bolas para o ar e ele a dar cabeçadas. Ou seja, logo no dia a seguir, a preocupação dele foi treinar para melhorar o que o treinador lhe tinha dito", contou.

Fernando Santos esteve esta terça-feira no Programa da Cristina, na SIC. O selecionador nacional recordou a infância e juventude, as memórias que guarda do seu pai, a fé, o caminho pela religião cristã e as conquistas portuguesas.A conquista do campeonato Europeu, em 2016, foi o momento mais marcante da vida profissional de Fernando Santos. Durante a conversa com Cristina Ferreira, o selecionador nacional revelou as palavras de Cristiano quando ambos assumiram o papel de treinador na final da competição.'Oh velho, oh velho, já ganhámos!'".Fernando Santos iniciou a sua carreira no Benfica ainda que, como o próprio revelou, o pai não o deixasse jogar pelos encarnados. Passou pelo Marítimo e pelo Estoril, conciliando o futebol com a licenciatura em Engenharia Electrotécnica.Ao comando do Sporting, na época 2003-2004, treinou Cristiano Ronaldo quando este ainda tinha 18 anos. Treinar o melhor jogador português do mundo não causa qualquer pressão para o Selecionador Nacional, até porque "este génio já tinha ambição e vontade de ganhar aos 18 anos", afirmou."Quando treinava o Cristiano no Sporting, disse-lhe que tinha algumas dificuldades no jogo áereo. No dia seguinte, ainda antes do treino começar o Cristiano já lá estava a treinarAos 64 anos, Fernando Santos conquistou o Campeonato da Europa e a Liga das Nações.