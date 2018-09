Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo perde título de melhor do Mundo

Modric sucede ao português que também perdeu a corrida para o golo do ano para Salah.

Por João Pedro Óca e Mário Morgado Ribeiro | 01:30

Cristiano Ronaldo falhou a conquista do sexto troféu de melhor jogador do Mundo - o terceiro consecutivo - ao perder a corrida para Luka Modric. O croata, de 33 anos, que foi companheiro de CR7 no Real Madrid nas últimas épocas, foi considerado pela FIFA o melhor jogador do Mundo pela primeira vez, recebendo, em Londres, o prémio The Best.



Ronaldo, que conquistou este troféu em 2016 e 2017, não compareceu na gala, ao contrário dos outros dois finalistas, o croata Modric e o egípcio Mohamed Salah. De resto, o golo que o avançado do Liverpool marcou no dérbi com o Everton, para a Liga inglesa, foi considerado o melhor do ano, batendo, entre outros, o que Ronaldo apontou contra a Juventus, de bicicleta, e o que Quaresma marcou diante do Irão, no Mundial, de trivela.



Modric, que já tinha vencido o prémio de melhor jogador da Europa atribuído pela UEFA, destronando Ronaldo, foi eleito o melhor do Mundo com 29,05% dos votos dos selecionadores, capitães de seleções, jornalistas e fãs. O português obteve 19,08% dos votos e Salah 11,23%. Ronaldo votou em Varane, defesa francês do Real Madrid, para melhor do Mundo e colocou Modric em 2º.



Confrontado com o facto de CR7 não ter ido à gala, o vencedor deixou escapar uma expressão curiosa: " Leva as coisas muito a sério". A ausência do português poderá ter sido motivada pelo jogo que a Juventus disputa amanhã com o Bolonha.



"É uma grande honra receber este troféu. Parabéns ao Ronaldo e ao Salah pela grande época que fizeram", disse Modric que, em 2018, conquistou a Champions, no Real Madrid, e foi finalista vencido no Mundial. Na Rússia, foi considerado o melhor do jogador da prova.

O melhor treinador do ano é Didier Deschamps, selecionador que levou a França à conquista do Mundial, e a melhor futebolista é a brasileira Marta. Thibaut Courtois, belga que trocou o Chelsea pelo Real Madrid no verão, recebeu o galardão de melhor guarda-redes do ano.