Cristiano Ronaldo perto de mais um recorde

Cristiano Ronaldo pode estar muito perto de estabelecer um novo recorde. O capitão da Seleção Nacional marcou no triunfo (4-2) frente à Sérvia, o 89º golo com a camisola de Portugal e, caso faça o gosto ao pé na visita à Lituânia, o avançado da Juve alcançará a marca dos 90 tentos, um registo só obtido pelo iraniano Ali Daei (109), atingiu.Contudo, esta pode não ser a única marca a ser atingida pelo craque, de 34 anos, sendo que, caso seja titular frente ao último classificado do Grupo B, passará a somar 160 internacionalizações pelos AA, número que permitirá distanciar-se do 2º posto, ocupado pelo ex-internacional Luís Figo (127).A Seleção portuguesa chegou ontem à capital da Lituânia (Vílnius) para defrontar, amanhã (19h45) a congénere daquele país. Este será o primeiro duelo oficial entre as duas seleções, depois de duas goleadas portuguesas impostas em partidas particulares (5-1 e 4-1, em 2000 e 2004, respetivamente). Nélson Semedo (lesionado) deverá ser substituído por João Cancelo a lateral direito.