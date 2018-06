Cristiano Ronaldo declara-se culpado por crimes de fraude fiscal

Internacional português pode chegar a acordo com fisco espanhol. Caso deverá ficar concluído em breve.

Por Rute Lourenço | 10:03

Acordos semelhantes já foram celebrados em Espanha por vários futebolistas como Di Maria, que teve de pagar dois milhões de euros ao Fisco, Falcao, que desembolsou nove milhões e ainda craques como Alexis Sánchez, Marcelo e Modric.



Os futebolistas começaram a chegar a acordo depois do polémico caso de Lionel Messi, que foi condenado a 21 meses de prisão por evasão fiscal no valor de 4,1 milhões de euros. Autoridade Tributária aceitou que a pena fosse substituída por uma multa de 255 mil euros.

Cristiano Ronaldo pode estar prestes a chegar a um acordo com o Fisco espanhol no caso em que é acusado de fraude fiscal, por fugir aos impostos relativos aos direitos de imagem ganhos em campanhas publicitárias.Segundo adianta o jornal ‘El Mundo’, a proposta que está em cima da mesa, feita pela Autoridade Tributária do país vizinho, obriga o internacional português a pagar uma quantia de 19 milhões de euros e ainda a declarar- -se culpado dos quatro crimes de fraude fiscal de que está acusado, ficando livre da prisão.De acordo com a imprensa espanhola, CR7 já deu o parecer positivo para que o acordo seja rubricado, depois de a sua proposta de pagar 14 milhões ter ficado sem efeito.O jogador queria deixar o acordo concluído antes do início do Campeonato do Mundo na Rússia, mas ao que tudo indica tal não vai ser possível, uma vez que a mudança de Governo em Espanha deverá atrasar todos os processos judiciais.Fontes próximas do caso – em que inicialmente o Fisco exigia a Ronaldo 30 milhões de euros – garantem que este é um acordo normal nestes processos e que CR7 não teve "estatuto especial".